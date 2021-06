Avola, vertice centrodestra: Lega Sicilia, Udc, Cantiere Popolare ed Mpa declinano l'invito

I rappresentanti provinciali di Lega Sicilia, Udc, Cantiere Popolare ed Mpa, Impelluso, Magro, Paci e Bonomo non presenzieranno all'incontro del centrodestra previsto per stasera ad Avola per discutere degli assetti della coalizione in previsione delle elezioni amministrative che si terranno, nel 2022.

"Seppur nel merito condivisibile - si legge nella nota - tale iniziativa è priva di rispetto politico verso quei Comuni interessati da elezioni nella tornata autunnale 2021. Riteniamo contraddittorio il comportamento tenuto dal primo cittadino - viene evidenziato - non si può ragionare in termini di coalizione a corrente alternata, sulla base delle singole esigenze elettoralistiche cittadine, che non sono rispettose delle altre realtà comunali".

In virtù di ciò gli esponenti di Lega Sicilia, Udc, Cantiere Popolare ed Mpa invitano gli esponenti di FdI e Forza Italia a partecipare ad un tavolo provinciale che abbia come oggetto gli appuntamenti elettorali del prossimo autunno.