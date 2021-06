Siracusa, presidio dei metalmeccanici domani davanti Confindustria

Domani dalle 9 presidio dei metalmeccanici davanti la sede di Confindustria a Siracusa per puntare l'attenzione sulla politica degli appalti metalmeccanici nel settore petrolchimico.

"Non si può accettare che la crisi economica legata alla pandemia, la frantumazione e l’impoverimento del lavoro, la disoccupazione e anni di mancati investimenti sulla prevenzione producano un drammatico aumento degli infortuni anche mortali. Ci vuole investimento nelle nuove tecnologie - sollecitano i sindacati - per la formazione e la prevenzione e soprattutto ci vuole un rinnovato sistema di controlli, perché illegalità e minore sicurezza vanno di pari passo. Venga applicata la clausola sociale, in occasione dei tanti cambi appalto problematica che non può essere liquidata con la semplice creazione dei bacini occupazionali oramai sovraccarichi e poco utilizzati. Politiche industriali vere a sostegno di una decarbonizzazione che non si traduca in de- industrializzazione e ulteriore perdita e frammentazione del lavoro ma che inserita in un processo di transizione che tenga insieme le ragioni della sostenibilità ambientale e dell’occupazione. Il Pnrr sia il volano di una reale ripresa che potrà essere realizzata solo a fronte di una concreta progettualità. Il blocco dei licenziamenti la pandemia ha già pesantemente penalizzato interi insediamenti territoriali e i lavoratori con un massiccio utilizzo di ammortizzatori sociali e, nei casi peggiori, il licenziamento degli stessi".

In programma la mobilitazione dell’intero settore metalmeccanico degli appalti petrolchimici proclamato per il 6 luglio per riaprire la discussione con il Governo sulla centralità del settore e per progettare un percorso di transizione energetica.