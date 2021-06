Siracusa, centificato prevenzione incendi del Talete scaduto: Comitato Levante libero pensa ad una class action

Sta sollevando un polverone, come era prevedibile, la vicenda del certificato prevenzione incendi del parcheggio Talete scaduto dal 2006. E c'è anche chi, come il Comitato Levante libero sta seriamente pensando di avviare una class action.

Questo quanto preannuncia il portavoce del Comitato, Giuseppe Implatini: "L’amministrazione - si legge in una nota - ha fatto fruire una struttura come un parcheggio chiuso mettendo a rischio l’incolumità di chi inconsapevole dei rischi lo ha utilizzato?

Credo che su questi temi - prosegue Implatini - si dovrebbe approfondire. Tra l’altro, circa due mesi fa c’è stato un incendio al Talete, con intervento dei Vigili del Fuoco; solo per puro caso si è trattato di un piccolo rogo e soprattutto con il parcheggio quasi vuoto.

Elementare chiedersi - rincara la dose il portavoce del Comitato - se i Vigili abbiano controllato in quell’occasione le condizioni dell’impianto di antincendio e la relativa certificazione. Esisterà una relazione, un verbale descrittivo dell’intervento effettuato, o no? Ci risulta- conclude sibillino - che in caso di mancanza del certificato prevenzione incendi i soggetti al controllo siano i Vigili del Fuoco e che la mancata presentazione del rinnovo della certificazione preveda severe sanzioni, in certi casi anche di carattere penale oltre che pecuniario".