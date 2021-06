Emergenza incendi: si fa la conta dei danni. Dal prefetto Giusi Scaduto appello alla responsabilità

Il giorno dopo la grande paura a causa di incendi importanti che, in contemporanea, hanno colpito il territorio della provincia di Siracusa da nord a sud, da Lentini a Noto, da Cavagrande alla Valle dell'Anapo con casi in cui è stato anche necessario far evacuare alcune abitazioni troppo vicine ai roghi, si fa la conta dei danni. A Lentini è stato anche necessario disporre la chiusura di un tratto della SS194.

In totale, fanno sapere dalla Prefettura dove ieri è stato convocato, in via d’urgenza, il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Protezione Civile regionale e in stretto raccordo con i sindaci interessati, il fuoco ha divorato una superficie non boscata di oltre 200 ettari.

Appare evidente che quanto accaduto sia frutto dell'opera perversa di alcuni piromani che stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi. Dal prefetto Giusi Scadutto arriva oggi l'appello alla responsabilità rivolto ai semlpici cittadini, ma anche alle istituzioni.

