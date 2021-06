Augusta, furto in appartamento: in manette 54enne

Si stava allontanando dall'abitazione in cui aveva appena fatto razzia, quando sono arrivati i Carabinieri.

E' accaduto la scorsa notte ad Augusta, dove in manette è finito un 54enne, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all’obbligo di dimora con il divieto di allontanamento dalla propria abitazione negli orari notturni: l'uomo, è stato accertato, aveva forzato la porta d'ingresso, è aveva fatto man bassa di oggetti in oro, bigiotteria e altri beni personali.

Alla vista dei militari ha tentato lafuga, ma è stato bloccato e arrestato: per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.