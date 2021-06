Siracusa, servizi antidroga: marijuana in via Santi Amato

Le piazze dello spaccio siracusane nel mirino della Polizia: ieri, agenti delle Volanti, nel corso di servizi antidroga, hanno rinvenuto in Via Santi Amato 13 dosi di marijuana pronte per essere vendute.

Sempre in via Santi Amato, un 26enne, sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato trovato in compagnia di altri soggetti, già conosciuti alle forze di polizia e, pertanto, è stato denunciato per inosservanza agli obblighi cui è sottoposto.