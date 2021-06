Emergenza incendi in tutta la provincia di Siracusa, centro coordinamento soccorsi in Prefettura

La provincia di Siracusa brucia da nord e sud, da Lentini a Noto, da Cavagrande alla Valle dell'Anapo. Una situazione che sta mettendo sotto pressione il sistema dei soccorsi anche per la contemporaneità degli eventi.

Ieri pomeriggio è stato convocato, in via d’urgenza, il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Protezione Civile regionale e in stretto raccordo con i sindaci dei Comuni con emergenze in corso: Cassaro, Lentini, Floridia, Augusta, Canicattini, Avola e Siracusa, che hanno richiesto l’intervento congiunto di tutte le componenti del sistema di protezione civile.

Due canadair sono stati inviati dal Centro operativo aereo unificato del Dipartimento nazionale della Protezione Civile e un elicottero del Corpo Forestale e diverse abitazioni, quelle più vicine al fronte di fuoco sono state evacuate così come si è reso necessario disporre la chiusura di un tratto della SS194, con il traffico dirottato su percorsi alternativi.

Negli ultimi due giorni il fuoco ha divorato una superficie non boscata di oltre 200 ettari.

"La situazione - fa sapere il Prefetto - continuerà ad essere costantemente monitorata, specie nelle prossime ore, in cui il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino che prevede un livello medio di rischio incendi nel territorio provinciale".