Siracusa,scoperta una targa a Villa Reimann per ricordare Lucia Acerra

Una targa in marmo rosa in memoria di Lucia Acerra, recentemente scomparsa, è stata scoperta, alla presenza dei volontari dell’Associazione Christiane Reimann e di Save Villa Reimann, sul prospetto principale di Villa Reimann.

"E’ stata così onorata e ricordata - scrive Marcello Lo Iacono- la figura di questa grande educatrice, colta, misurata e disponibile che nel corso della sua vita ha difeso strenuamente Siracusa dall’assalto degli speculatori e dall’incuria di amministratori".

La commemorazione, da parte degli amici, si svolgerà giorno 25 alle 10, in forma strettamente privata, presso la cappella di famiglia he l’accoglie al cimitero di Siracusa.