Priolo, attestati di gratitudine per Polizia e Carabinieri

Attestati di gratitudine a Polizia e Carabinieri per il lavoro svolto in favore della comunità priolese, in particolare nel periodo di pandemia.

L'iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale e dalla presidenza del consiglio.

A ricevere gli attestati il comandante della stazione Carabinieri di Priolo, Natalino Barbagallo e il dirigente del Commissariato di Polizia, Sergio Leo.

Presenti alla cerimonia il sindaco Pippo Gianni, il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Biamonte, il vicesindaco, Maria Grazia Pulvirenti, l’assessore alla Polizia Municipale, Diego Giarratana, il Comandante dei Vigili Urbani, Giovanni Mignosa.

“Per garantire sempre maggiore ordine e sicurezza - ha sottolineato il primo cittadino - stiamo lavorando su due importanti iniziative per il nostro paese. Abbiamo affidato l’incarico ad un progettista professionista per la sostituzione e l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e stiamo procedendo all’affidamento dei lavori. Abbiamo inoltre avviato le procedure necessarie per la progettazione per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri".