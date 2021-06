Allerta caldo nella zona industriale: i sindacati sollecitano un programma di gestione del rischio

Le alte temperature di questi ultimi giorni stanno mettendo a dura prova i lavoratori della zona industriale, tanto che i segretari di Fim, Fiom e Uilm, Angelo Sardella, Antonio Recano e Santo Genovese, in una lettera indirizzata all'assesore regionale alla salute, alla Direzione dell'Asp, alla Prefettura e a Confndustria parlano chiaramente di disagio lavorativo avanzando richieste precise: l'aggiornamento dei criteri di valutazione per la concessione della Cig, azioni formative e un programma di allerta e gestione del rischio connesse alle ondate di calore.

"Alle condizioni climatiche esterne - riferiscono i sindacati - si aggiungono spesso fattori di stress specifici ravvisabili per esempio in capannoni privi d’isolamento termico e adeguato ricambio d’aria o in postazioni interne alle aree del petrolchimico dove alle temperature esterne si aggiungono ulteriori sorgenti di calore e umidità. Nella zona industriale - aggiungono - troppo spesso viene applicato un principio discrezionale e variabile che funge da deterrente per le imprese dell’indotto che limitano, per il timore di un non accoglimento, la richiesta di Cig, e si registra, inoltre, un atteggiamento di chiusura di molte imprese che hanno irresponsabilmente obbligato il personale ad operare con ritmi lavorativi alti in condizioni di sicurezza precaria. Occorre allora un protocollo che con direttive e indirizzi chiari - proseguono le sigle sindacali - non lasci alibi alle aziende nella tutela della salute dei lavoratori.

È fondamentale che le aziende applichino alla lettera quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza e se per ottenere ciò saranno necessari periodi di sospensione e/o riduzione delle attività lavorative - conclude la nota - metteremo in atto tutte le iniziative di lotta a tutela della salute, del lavoro e del reddito".