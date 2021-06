Rosolini, danneggiamento alla sede della Lega: Carabinieri al lavoro sui filmati della videosorveglianza

Sarabbero stati identificati gli autori del danneggiamento alla sede della Lega di Rosolini registrato lo scorso fine settimana.

Alcuni soggetti, dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno messo il locale a soqquadro ma senza portare via nulla.

Dai Carabinieri sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili: i militari hanno raccolto le testimonianze di alcuni residenti e passanti che hanno segnalato la presenza, verso le 2.30 di notte, di alcuni giovani che avevano forse bevuto un po' troppo non distante dalla sede della Lega. Una volta acquisite le immagini di video sorveglianza pubbliche e private presenti in zona, è arrivata la conferma della presenza del gruppetto di 4 ragazzi. Adesso i Carabinieri stanno lavorando ai video rendere più nitide le immagini e identificare con certezza i giovani che al momento sembrano i principali indiziati.

Bisogna capire se si è trattato di una bravata dovuta all’alcool o se c’è altro dietro il danneggiamento della sede del partito politico.