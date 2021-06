Siracusa, incidente in via Necropoli Grotticelle: traffico paralizzato in tutta l'area

Traffico totalmente paralizzato nell'area di via Necropoli Grotticelle questa mattina a causa di un incidente tra due auto e un mezzo della Tekra.

Auto, ma anche mezzi pesanti sono stati deviati nelle stradine circostanti: nelle vie Galemi, Cultrera, Garana e via dell'Acquedotto che termina con una pericolosa intersezione con via Carlo Forlanini con il risultato di intasare anche queste vie.

La segnalazione e le foto ci arrivano da un nostro lettore che non manca di lamentare "una mancata programmazione; si pensa solo a concedere permessi per costrurire nuove case ad Epipoli - commenta - senza una viabilità vera e degna di tale nome".