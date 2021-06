Siracusa, Canale Galermi a secco: Vinciullo punta l'indice contro il Consorzio di bonifica 10

Canale Galermi è a secco nonostante nella Finanziaria del 2017 erano stati stanziati, in Commissione Bilancio, oltre un milione cinquecentomila euro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. A farsi portavoce della disperazione degli agricoltori sono Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota e Mauro Basile.

"Le risorse, su mio emendamento, erano state suddivise in 520 mila euro per il 2017, 520 mila per il 2018 e 520 mila per il 2019. I 520 mila euro stanziati per il 2017 sono scomparsi; i 520 mila euro per il 2018 sono stati, invece, utilizzati; per gli ultimi 520 mila euro, - afferma Vinciullo - abbiamo sollecitato il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa a presentare i progetti relativi alla messa in sicurezza del Canale Galermi, ma nessun progetto è stato presentato e anche questo finanziamento è andato perduto e - conclude - giardini, agrumeti e ortaggi rischiano di morire".