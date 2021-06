"Un milione di pasti" alle persone in difficoltà la sfida del Lions club international

"Un milione di pasti" alle persone in difficolta è la sfida che il Lions Club International lancerà in occasione della Convention Internazionale del 25/29 Giugno 2021 che si svolgerà a Montreal in modalità telematica.

Il Lions Club Siracusa Host ha partecipato donando alla Caritas Diocesana di Siracusa generi alimentari per 50 persone.

“Durante quest'anno sociale caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 – fa sapere il presidente Salvatore Di Benedetto – vorrei anche ricordare che il nostro Club ha ritenuto doveroso donare beni di prima necessità alle famiglie bisognose tramite le parrocchie Maria Madre di Dio, San Corrado Confalonieri, San Paolo, Sacra Famiglia e, insieme agli altri Club Lions di Siracusa, alla parrocchia San Pietro al Carmine e alla mensa del Pantheon di Siracusa”.