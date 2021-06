Siracusa, vasto incendio al Castello Eurialo: gran lavoro di Vigili e del fuoco e protezione civile

Gran dispiegamento di forze ieri sera per avere ragione dell'incendio che è divampato al Castello Eurialo, a Belvedere.

Protezione civile e vigili del fuoco hanno operato per ore prima di riuscire a circoscrivere e domare il rogo, scongiurando ogni pericolo anche per le abitazioni che insistono nella zona.

Ma quello dell'Eurialo è stato solo l'ultimo di una serie di interventi, che complici le alte temperature, hanno costellato tutto il pomeriggio di ieri: in varie zone della citta il fuoco ha ridotto in cenere sterpaglie ed erbe secche.