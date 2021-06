L'Eurialo under 19 sconfitta dall'Aurora, ma mantiene il secondo posto

L’Eurialo Siracusa perde al tie-break contro l’Aurora ma chiude comunque al secondo posto il torneo territoriale Monti Iblei di pallavolo femminile under 19. Sotto di due set e con il terzo che sembrava ormai segnato (22-17 per l’Aurora), l’Eurialo è riuscita ad operare una grande rimonta, trascinando al quinto parziale una squadra che sentiva ormai i tre punti in tasca.

“Merito di un gruppo straordinario – ha detto il vicepresidente Salvo Corso – e di un allenatore molto preparato. Le ragazze hanno dato tutto, dimostrando spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia, nonostante le difficoltà del periodo dovute a qualche acciacco fisico (il riferimento è soprattutto a alla palleggiatrice Serena Penzo, in campo con il polso sinistro ancora non del tutto guarito) e all’impegno scolastico (esami di Stato per molte di loro). Sono state encomiabili e le ringrazio a nome di tutta la società. In questi due mesi di partite ufficiali hanno fornito il massimo impegno e vanno tutte elogiate ed applaudite per quello che sono riuscite a fare. Estendo i complimenti anche alle ragazze dell’under 17, che hanno ipotecato il terzo posto, e a quelle dell’under 15 per il lavoro svolto entrambe sotto le direttive di coach Salvo Drago”.

Per quanto riguarda la cronaca, nel primo set gioca meglio l’Aurora, che chiude sul 25-16. In campo, in cabina di regia, c’è Penzo, ma la giovanissima Greta Farinata non la fa rimpiangere quando è chiamata a farla respirare e rifiatare.

Nel secondo, difese protagoniste, salvataggi incredibili su entrambi i fronti ma anche qualche pallone di troppo fuori misura. L’Eurialo sembra poterla raddrizzare ma, sul 21-16, concede la rimonta alle avversarie, che ne approfittano, portandosi sul 24-22. Poi due punti di fila delle verdeblù. Le due compagini si alternano nei vantaggi fino a quando Di Martino sbaglia (di poco) una giocata offensiva. Finisce 28-30.

Il terzo set è simile al secondo, ma con i ruoli che si invertono. Aurora sempre avanti ed Eurialo a rincorrere. Sul 15-21 sembra finita, ma le ragazze di Italia si rialzano. Valenti e Lombardi suonano la carica, Di Giorgio mette a segno tre ace. Nel mezzo anche un punto di Di Martino per il 22-22. Arancioni di nuovo avanti e di nuovo riprese e superate dalle verdeblù, che sprecano il set ballo sul 24-23. Portano comunque a casa il parziale grazie al punto decisivo di Dalila Farinata: 28-26.

Nel quarto, Eurialo sul velluto fino al 17-7 ma l’Aurora non ci sta e rimonta fino al 23-22. Le verdeblù però riescono ugualmente a condurre in porto il set (25-23) e, prima del tie-break, possono far festa per aver centrato l’obiettivo prefissato. A vincere il match è l’Aurora (15-13 al quinto) cui resta comunque la magra consolazione di aver battuto due volte l’Eurialo (entrambe al quinto set) in questa stagione. Ciò che conta di più però è il piazzamento in campionato e conseguente leadership tra le squadre della provincia di Siracusa. Quella di Ciccio Italia quest’anno è stata la migliore.

Nella finale per il terzo posto del torneo under 17, domenica pomeriggio l’Eurialo di Salvo Drago ha superato 3-1 (25-14, 16-25, 25-13, 26-24) al PalaCorso il Modica e stasera giocherà in trasferta il match di ritorno per conservare il gradino più basso del podio, ormai decisamente alla sua portata.