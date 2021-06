Incidente sul lavoro a Siracusa, un 52enne muore dopo essersi ferito con il flex

Tragedia a Siracusa: un operaio di 52 anni, Fabio Vaccarella è morto dopo essersi ferito con un flex. L'uomo, prontamente soccorso, è però deceduto dopo essere arrivato in ospedale.

Secondo la ricostruzione della Polizia, stava lavorando in via Damone all'interno dell’attività commerciale del fratello, quando si è verificato l'incidente.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, ordinando accertamenti sull'attrezzo da lavoro.