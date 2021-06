Siracusa, i 90 anni di Maiorca: liberata nel mare del Plemmirio la tartaruga Enzo

La tartaruga Enzo, così ribattezzata in onore di Enzo Maiorca che oggi avrebbe compiuto 90 anni,, oggi è tornata libera nelle acque del Plemmirio.

E' una tartaruga maschio di circa 30 anni, salvata da morte certa per soffocamento a causa della plastica che aveva ingerito, grazie al tempestivo intervento di Andrea Morello di Sea Shepherd e di Carmelo Isgro’ responsabile del MuMa il Museo del Mare di Milazzo.

Recuperata e affidata alle cure dell’Ospedale Veterinario di Messina, la tartaruga Enzo finalmente ristabilita e fuori pericolo, oggi, alla presenza della presidente dell’Area Marina Protetta Plemmirio Patrizia Maiorca, è stata liberata nelle limpide acque della riserva siracusana.

"Liberare nel mare del Plemmirio – ha detto Patrizia Maiorca - un animale marino che era in difficoltà è il regalo più speciale per ricordare mio padre nel giorno del suo compleanno".