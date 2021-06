Pachino, 83enne travolto da un'auto in via Pascoli: muore in ospedale

Non ce l'ha fatta l'anziano di 83 anni che questa mattina è stato investito da un'auto in via Giovanni Pascoli a Pachino.

Sebastiano Cammisuli, 83 anni, pare stesse attraversando la strada, quando si è verificato l'impatto che lo ha travolto. La dinamica è allo studio dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno effettuato i rilievi del caso.

I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare l'83enne in ospedale, al Di Maria di Avola, dove però l'anziano è deceduto.

Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo d'inchiesta. La vettura è stata posta sotto sequestro.