Siracusa, Molo Sant'Antonio: un piccolo parco nell'area in cui c'era la motovedetta

Sono iniziati stamattina i lavori di rigenerazione verde dell'area del Molo San Antonio in cui si trovava la motovedetta.

A darne notizia è l'assessore Carlo Gradenigo: "E' un'area degradata che si intende recuperare - dichiara - perché rappresenti il biglietto da visita per i tanti turisti in arrivo al piazzale dei pulman, ma anche un parchetto per i residenti del quartiere umbertino. Oltre alla manutenzione delle palme e pulizia dell'area - speiga -è previsto il riempimento del grande fossato lasciato dalla motovedetta con altrettanta terra da coltivo a formare una collinetta nella quale impiantare alberi e piante per la creazione di un piccolo spazio verde ombreggiato".