Noto, compie 2 furti in appartamento e scappa su un furgone: individuato e denunciato

E' ritenuto l'autore di almento due furti in casa compiuti a Noto ai danni di turisti. L'uomo è stato denunciato dai Carabinieri che lo hanno individuato grazie alla descrizione precisa del furgone al bordo del quale l'uomo si è allontanato dopo i furti.

Nel primo caso è stato individuato lungo la statale 115. La perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario.

Solo 24 ore più tardi l'uomo ha sottratto le chiavi delle villetta presa in affitto da una coppia di turisti e ha ripulito l'abitazione degli oggetti di valore.. Le vittime hanno però notato l’uomo mentre usciva dall’abitazione ed hanno segnalato al 112 il furgone utilizzato per la fuga. I Carabinieri hanno individuato l’autore e lo hanno raggiuntovicino alla sua abitazione per recuperare la refurtiva.