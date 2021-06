"Siracusa scrive (... ma poi legge?)". ciclo di presentazioni & conversazioni

Autori incontrano lettori per presentazioni di libri e conversazioni. Questo sarà da giovedì prossimo al 21 settembre, con una breve pausa ad agosto, l'iniziativa "Siracusa scrive (... ma poi legge?)" che si terrà ogni settimana nel dehors della putia Neri a Siracusa. Un'occasione, nelle intenzioni dei due organizzatori Aldo Mantineo e Franco Neri, per far incontrare e confrontare, appunto, autori e lettori.

Questo il programma degli appuntamenti: il 24 giugno Gianfranco D'Amico con "Rispettati", l'1 luglio Carmelo Maiorca con "Pesci Pop", l'8 luglio Gianpaolo Miceli con "Le api e gli applausi del Re", il 15 luglio Mario Fillioley con "Sesso più o meno", il 22 luglio Aldo e Jose Mantineo con "Azzurro settanta-settantuno", il 29 luglio Giusi Sciacca con "Virità". Due gli appuntamenti in programma ad agosto e poi i restanti a settembre, il cui programma è in via di definizione.

A chiudere l'iniziativa un evento a sorpresa.

