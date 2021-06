Siracusa, caldo straordinario: i sindacati "Si chiudano i cantieri edili"

Sospendere le attività del settore costruzioni particolarmente esposto alle ondate di calore di questi giorni e aprire la Cig per eventi atmosferici.

Questa la richiesta che le federazioni dei lavoratori delle costruzioni Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Siracusa hanno avanzato all’assessore regionale alla Sanità, al direttore generale dell’Asp e al Prefetto in considerazione dei bollettini della Protezione Civile degli ultimi due giorni che indicano “rischio ondate di calore” di livello da 1 a 3. Viene chiesto di aggiornare il Piano operativo provinciale dell’Asp, inserendo anche i lavoratori particolarmente esposti alle ondate di calore e di ordinare, in ogni Comune della provincia di Siracusa, l’immediata sospensione delle attività del settore delle costruzioni in caso di esposizione all’aria aperta e contatto diretto con il sole, con livello ondata di calore 3 per il numero di giornate necessarie, qconsentendo un facile accesso alla Cig