L'Avis di Siracusa ai soci donatori over 60: "Vaccinatevi contro il covid"

"Vaccinatevi" è l'invito che l'Avis comunale di Siracsua lancia ai donatori over 60 rilanciando il messaggio del Gen. Figliuolo che ha evidenziato la mancata vaccinazione anti-covid19 di una larga parte della popolazione che ha più di 60 anni.

L’iniziativa dell'Avis prevede l’invio del messaggio di invito a tutti i soci donatori fra i 60 e i 70 anni di età a prenotarsi presso i punti vaccinali dell'Asp e a rivolgersi, per eventuale assistenza, alle sedi associative. Dai giovani in servizio civile verrà assicurato anche il servizio di informazione telefonica.