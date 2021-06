Siracusa, calci e pugni ai poliziotti che lo sorprendono fuori dai domiciliari

Pattugliamento costante da parte delle Volanti nelle piazze dello spaccio di Siracusa.

Tra le sterpaglie in Via Santi Amato, gli agenti hanno trovato, al termine di diversi passaggi, cocaina, e marijuana.

Inoltre a largo Luciano Russo, è stato fermato un 30enne evaso dai domiciliari. L'uomo ha reagito male, colpendo i poliziotti con calci e pugni.

Da qui l'arresto perevasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa del rito direttissimo.