Siracusa, incendio all'interno di un'attività al mercato di Ortigia

Incendio nell'attività commerciale dei Fratelli Burgio al mercato di Ortigia. Le fiamme sono divampate poco prima di mezzanotte, causando qualche danno all'interno.

Da quello che mi è stato riferito dai vigili del fuoco - ci dice Pino Burgio - l'incendio sarebbe partito da un banco -frigo a causa di un corto circuito. Ma quello che ha causato più danni è stato il fumo. Dovremmo elimanre la merce che si trovava all'interno: dai vini, alle conserve e per finire ai salumi. Dobbiamo rimettere tutto a nuovo, Contiamo di riaprire al mercato tra due o tre settimane.

Già questa mattina tutti al lavoro per ripulire il locale. Ieri sera sul posto i vigili del fuoco e le Volanti. Per accertare con sicurezza le cause all'origine del rogo al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile.