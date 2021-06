Siamo in zona bianca e si torna alla quasi normalità: stop al coprifuoco. Tutte le nuove regole

Alla fine la tanto agognata zona bianca è arrivata: da mezzanotte anche in Sicilia si sono allentate le ultime restrizioni.

In primis quella del coprifuoco: ci si potrà infatti spostare senza limiti di orario

Ristoranti, bar

Nessun limite per ristoranti e bar all'aperto, al chiuso invece resta il limite delle sei persone a tavolo. Bar, ristoranti e pub potranno restare aperti senza limiti di orario così come per l’asporto e per le consegne a domicilio. Il distanziamento di almeno un metro sarà sempre in vigore ma ad esempio non sono previsti limiti di persone ai tavoli all’aperto, mentre all’interno ci si potrà sedere al massimo in sei persone (se non si è conviventi).

Piscine, fiere, parchi divertimento

Possono riaprire le piscine al coperto, i centri benessere e termali, le fiere, le sagre i convegni e i congressi, i parchi tematici e di divertimento, le sale bingo e i casinò. Anche gli eventi sportivi che si tengono al chiuso sono aperti al pubblico.

Cerimonie

In zona bianca sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni alle comunioni. Per parteciparvi però (esattamente come avverrà in zona gialla da martedì 15 giugno) bisognerà avere una delle 3 certificazioni verdi previste dai decreti attualmente in vigore: certificato di vaccinazione - che vale 9 mesi a partire dal completamento dell'intero ciclo, dunque anche con la seconda dose, oppure dal 15/esimo giorno dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda - certificato di guarigione, che ha validità 6 mesi, tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all'evento.

n vigore restano sostanzialmente l'obbligo del distanziamento di almeno un metro, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il divieto di assembramento sia all'aperto che al chiuso. Riguardo l'utlizzo della mascherina all'aperto nei prossimi giorni potrebbe arrivare lo stop dal Cts : due le date possibili il 28 giugno o al massimo il 5 luglio.