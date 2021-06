E' ufficiale: il siracusano Samuele Burgo parteciperà alle Olimpiadi di Tokio

E' ufficiale il canoista siracusano Samuele Burgo parteciperà alle Olimpiadi di Tokio.

Ad annunciarlo è l'atleta sui social: "Sarà un onore per me indossare la divisa dell’Italia Team, rappresentare la mia Nazione e la mia bella città Siracusa. Un lungo cammino mi ha portato fin qui - aggiunge - e non ce l’avrei mai fatta senza il supporto della mia famiglia e delle persone che quotidianamente lavorano con me. Questo è solo l’inizio perché adesso si continua a lavorare per un sogno più grande! Avanti Tutta!".

Valanga di congratulazioni per il traguardo raggiunto sono seguiti alla comunicazione entisiasta di Burgo che si avvia a partecipare alla sua prima Olimpiade.