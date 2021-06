Siracusa, eletti i rappresentanti del settore Elettrico e Termoidraulico/frigorista di Cna

Enzo Uccello, impiantista avolese, e Francesco Centamore, frigorista/termoidraulico, eletti alla guida dei rispettivi comparti per i prossimi quattro anni all'interno di Cna Siracusa.

I due sono stati eletti nei giorni scorsi durante l'assemblea di settore tenuta in modalità digitale. Hanno preso parte all'incontro Innocenzo Russo, presidente territoriale, Pippo Gianninoto, segretario provinciale, Vincenzo Scatà, responsabile area tecnica dell'organizzazione e Florindo Colella, responsabile siracusano di Unifidi Sicilia.

Dopo la presentazione degli strumenti e delle agevolazioni da parte di Scatà e Colella sono stati eletti i direttivi dei due comparti che per gli elettrici vedranno la presenza di Sebastiano Di Rosa, Massimiliano Fortuna e Giuseppe Infantino; per i termoidraulici-frigoristi eletti Francesco Briggiotta, Ernesto Riccioli e Sebastiano Rizzotto.