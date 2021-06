Siracusa, tentata rapina ai danni di un connazionale: arrestato nigeriano

Lite tra extracomunitari intorno alle 13 ieri in viale Teracati: la Volante della Polizia giunta sul posto ha accertato che uno dei due, un nigeriano di 32 anni, aveva tentato di rapinare l’altro. Da qui l'arresto.

L'uomo, inoltre, è stato denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione e contestuale ordine del Questore di Siracusa a lasciare il territorio nazionale, emesso e notificato il 29 maggio scorso ed è stato segnalato perché trovato in possesso di 0,72 grammi di marijuana.

L'extraco,unitario è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.