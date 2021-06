Siracusa, dal 21 al 23 giugno assemblea nazionale dell'associazione "Le Partite Iva"

Dal 21 al 23 Giugno 2021 a Siracusa, prima assemblea nazionale dei coordinatori regionali italiani e del comitato di professionisti, componenti del Centro Studi dell’associazione Le Partite Iva, il movimento nato per supportare tutte le istanze inerenti il mondo dei lavoratori autonomi e delle partite iva.

“Questo è il frutto di quasi due anni di lotte e battaglie. Le Partite va intese come piccole e micro imprese , fulcro dell’economia Italiana, stanno dando vita ad un vero e proprio movimento di persone produttive. È l’inizio di un percorso di aggregazione con altre associazioni nate in questi ultimi anni necessario per poter raggiungere numeri considerevoli: dichiarano Angelo Di Stefano, presidente dell’associazione, Barbara Cannata e Angelo Petrelli, membri del direttivo.