Al via “EduCarlentini”, progetto itinerante di attività educative, ludiche e ricreative

Al via “EduCarlentini”: un progetto itinerante di laboratori e attività educative, ludiche e ricreative – dedicato ai piccoli carlentinesi e dei comuni limitrofi - della Iblea Servizi Territoriali, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con il patrocinio del Comune di Carlentini. Il progetto coinvolgerà, da giugno a dicembre, centinaia di bambini e di ragazzi, dai 6 ai 14 anni di età, in piazze, parchi, ville della città.

"L'obiettivo - dichiara Salvatore Cappellano, presidente della Onlus - è quello di instillare nelle nuove generazioni l’importanza dello stare insieme, il desiderio di appropriarsi dei propri spazi e dei luoghi in cui vivono, la bellezza di condividere con gli altri il proprio tempo in modo costruttivo e creativo: ovvero, far conoscere e vivere il territorio, sentendosi parte di una comunità!”.

A presentare i contenuti e il programma, Massimo Millesoli, direttore dell’Ufficio progettazione della Onlus: laboratori educativi, creativi e formativi; visite guidate alla scoperta del territorio; tornei sportivi; giochi senza frontiere e tradizionali.

Ai ragazzi che aderiranno sarà consegnata una t-shirt azzurra, insieme ad altri gadget.

Dall'amministrazione comunale piena condivisione del progetto che cme ha detto il vicesindaco va incontro ai più giovaniche a causa della pandemia hanno dovuto rinunciare a parte della loro socialità.