Siracusa, viola ripetutamente i domiciliari: 23enne finisce in carcere

Nell’ultima settimana di controlli, ha violato le prescrizioni imposte dai domiciliari, cui è sottoposto per detenzione di arma clandestina, per ben due volte, uscendo dalla propria abitazione senza giustificato motivo. La prima volta i Carabinieri lo hanno denunciato, ma la seconda volta, avendolo incontrato mentre rincasava, lo avevano arrestato. Il giovane, un 23enne, ha reagito aggredendo e minacciando di morte i militari.

Da qui il provvedimento di aggravamento di misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che ha deciso per il trasferimento in carcere del giovane.