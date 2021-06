Nuova eruzione dell'Etna, la cenere lavica ricopre anche Siracusa

Ennesima eruzione dell'Etna ieri sera: dal vulcano si è levata una densa nube di cenere che, come già accaduto altre volte, è arrivata in gran quantità fino a Siracusa.

Sono stati in tanti a segnalare, mentre erano in giro in Ortigia, la polvere sottile depositarsi ovunque: auto, balconi, strade e abiti.

Situazione ben più grave a Catania, dove la pista dell'aeroporto, è stata letteralmente invasa dalla cenere nera, tanto da far decidere per la chiusura. Le operazioni di bonifica sono state concluse durante la notte e dalle 8 di questa mattina lo scalo è tornato operativo. La Sac, società che gestisce lo scalo, comunica comunque che oggi "potrebbero comunque verificarsi ritardi" nei voli.