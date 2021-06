Riaperta la Siracusa-Catania: ripulita dal materiale perso da un autocarro

Ci sono volute diverse ore per ripulire il tratto autostradale della Siracusa-Catania, dal materiale perso da un autocarro che questa mattina procedeva in direzione sud.

Ad essere disseminata di pezzi in particolare era stata la galleria San Fratello.

Il conducente dell'autocarro non si è fermato, ma sarebbe già stato identificato dagli uomini della Polizia Stradale che avevano disposto l'uscita obbligatoria dei mezzi in transito allo svincolo di Lentini.

L'Anas ha provveduto a ripulire il tratto autostradale prima di poterlo riaprire intorno alle 17.