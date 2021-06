Siracusa, nuovo ingresso nella segreteria di Fillea Cgil: eletto Giuseppe Lando

Approvazione del bilancio consuntivo 2020 ed elezione di un nuovo componente della segrtaeria: così si è conclusa l’assemblea provinciale della Fillea-Cgil Siracusa che ha visto l'ingresso di Giuseppe Lando, che affiancherà Salvo Carnevale, Eleonora Barbagallo e Giovanni Fruciano e si occuperà principalmente della zona nord della provincia.

Approvata anche la relazione del segretario generale, Salvo Carnevale: “L’anno 2021 - ha detto - non sarà l’anno del rilancio ma perlomeno siamo ritornati immediatamente ai livelli occupazionali pre covid e prevediamo un aumento del 10% di imprese e occupati. Purtroppo - ha aggiunto - il super bonus non ha prodotto l’auspicabile valore aggiunto. Troppe imprese e troppi condomini hanno paura del labirinto burocratico e non scommettono sulla misura. Sul capitolo Recovery Fund e Pnrr temiamo (anzi, abbiamo la certezza quasi matematica) che Siracusa sia sostanzialmente esclusa dai benefici.”

E' stato poi ribadito, alla luce di quanto accaduto ad Acola che è preioritario occuparsi di salute e sicurezza; entro la fine del mese di giugno, bisognerà discutere del rinnovo del contratto provinciale del settore edile e di quello dei lapidei.

Ha chiuso i lavori il segretario generale di Fillea Sicilia, Giovanni Pistorio, che ha ribadito come sia prioritario investire su una maggiore presenza nei cantieri e su una incisiva campagna di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e una metodica stagione di denuncia sulle attività irregolari nei cantieri edili, senza dimentica l'importanza di un nuovo modello formativo.