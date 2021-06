Siracusa, parcheggiatori abusivi a Riva Nazario Sauro: sanzione e denuncia

Intervento della Polizia municipale contro i parcheggiatori abusivi nella zona di Riva Nazario Sauro a Siracusa.

Un uomo è stato sanzinato per 769 euro e denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'attività per contenere questo fenomeno, piuttosto diffuso nel capoluogo, assicurano dal Comando provinciale della Municipale, continuerà anche nei prossimi giorni.