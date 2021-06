Siracusa, intimidazione a tabaccheria di via Piave: iniziativa di mobilitazione dell'antiracket

I fratellli Cassarino, titolari della tabaccheria di via Piave, oggetto di un attentato intimidatorio la sera del 14 giugno scorso, non saranno lasciati soli.

L'associazione antiracket di Siracusa ha organizzato per mercoledì pomeriggio un'iniziativa di mobilitazione: alle 17 si ritroveranno davanti la tabaccheria per dare un segnale forte di vicinanza e rilancio dell'azione antiracket.

"E' stato colpito il simbolo del movimento antiracket - ci dice Paolo Caligiore, coordinatore provinciale della Federazione antiracket - pertanto dobbiamo unirci, anche con le associazioni di categoria, facendo terra bruciata attorno a chi prova ancora a seminare paura".

L'iniziativa di mercoledì saraà anche l'occasione per le associazioni per riunirsi e decidere sul da farsi.