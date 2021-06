Pachino, deve scontare 1 anno e 8 mesi per evasione: arrestato 40enne

Deve ancora scontare un anno e 8 mesi ai domiciliari per evasione commessa nel 2018.

Il provvedimento, emesso dalla Corte d'appello di Catania, è stato eseguito dalla Polizia a carico di un 40enne di Pachino.

L'uomo in passato è stato ritenuto responsabile di numerosi reati in materia di armi e stupefacenti, rissa, estorsione, rapina e furto con numerose sentenze passate in giudicato.