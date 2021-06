Palermo, scontro auto-moto: muore un 32enne

Un 32enne è morto la notte scorsa in un incidente a Palermo. L'uomo era alla guida di uno scooter che, per cause in via di accertamento, in via Oreto, si è scontrato con una Fiat 500.

Nell'impatto sono rimasti feriti il passeggero dello scooter, un ventenne, e l'automobilista. Il 32enne è stato trasportato all'ospedale Civico, dove è deceduto. Il passeggero dello scooter è stato trasportato al Buccheri La Ferla dove è ricoverato e considerato non in pericolo di vita. L'automobilista è ricoverato all'ospedale Civico. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della sezione infortunistica per le indagini. I mezzi sono stati sequestrati.