Siracusa, Confartigianato rilancia lo sportello antiracket

Sarà aperto due giorni in più a settimana o sportello Antiracket ed usura di Confartigianato Imprese Siracusa.

"Oggi che l'attualità ci impone una reazione pronta e concreta - dichiara il presidente di Confartigianato, Daniele La Porta - non ci resta che rilanciare il nostro sostegno agli artigiani e commercianti rilanciando lo sportello".

Sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, nella nuova sede di via Adda. Il presidio è gestito in collaborazione con Paolo Caligiore, storico fondatore e attuale responsabile del coordinamento provinciale antiracket aderente alla Federazione Antiracket Italiana.

"L'attentato alla tabaccheria dei fratelli Cassarino è un terribile segnale che non va assolutamente ignorato o sottovalutato - dichiara Paolo Caligiore – perchè gli autori di questo vile gesto erano ben consapevoli che dai commercianti o dagli imprenditori che fanno parte del movimento antiracket non ricaveranno mai un centesimo, men che meno da Alessandro Cassarino, storico e prezioso dirigente del coordinamento. La bomba carta fatta esplodere davanti alla tabaccheria di via Piave è una inequivocabile dimostrazione di forza della malavita ed un messaggio intimidatorio diretto a quegli operatori economici potenzialmente più deboli che potrebbero piegarsi alla legge degli uomini di pizzo. Ecco perchè, oggi più che mai, è importante denunciare subito qualsiasi tentativo di estorsione. E bisogna farlo nelle sedi giuste: ovvero le forze dell'ordine, e anche attraverso presidi di legalità".