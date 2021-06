Pachino, finanziato progetto di contrasto al caporalato e per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori stagionali

Dopo Siracusa e Lentini, anche Pachino ammesso dal Ministero dell’Interno al finanziamento, a valere sui fondi del PON “Legalità” FESR/FSE 2014 – 2020, per progettualità che hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato, anche attraverso l’individuazione di idonea sistemazione alloggiativa per i lavoratori stagionali.

Si dà così ulteriore impulso al percorso condiviso con la Prefettura, i sindaci del territorio, gli altri attori istituzionali, le associazioni datoriali e sindacali, che ha già consentito di inaugurare, il 29 aprile scorso, l’ “ostello per lavoratori stagionali” di Cassibile, e, il successivo 27 maggio, la sottoscrizione del “Protocollo per la prevenzione delle attività illecite in agricoltura e degli insediamenti abitativi spontanei”.

“Pur nella consapevolezza di un percorso lungo e difficoltoso – afferma il Prefetto Giusi Scaduto – la sinergia ha già consentito in poco tempo di raggiungere risultati che, appena pochi mesi fa, sembravano utopistici. Ancora una volta le Istituzioni, gli Enti locali, il mondo dell’impresa e dei lavoratori della provincia di Siracusa si presentano come una squadra compatta, determinata e capace di realizzare, oltre che immaginare, ciò che non esiste”.