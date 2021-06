Siracusa, bando servizio idrico: incontro al Vermexio tra amministrazione e sindacati

Il nuovo bando del servizio idrico di Siracusa al centro di un incontro che si è tenuto in mattinata a palazzo Vermexio tra i sindacati, tutte le sigle sindacali, il sindaco Francesco Italia, l’assessore al ramo Carlo Gradenigo, e il capo di Gabinetto Michelangelo Giansiracusa.

Sono stati chiariti, come fa sapere l'amministrazione comunale, alcuni aspetti legati al bando, ai progetto, servizi e opere previsti nei prossimi ann con l'impegno preso da parte dell'amministrazione, una volta conclusa la procedura di gara, di aprire un tavolo di confronto con la ditta aggiudicataria del servizio.

Anche sulle attività legate all'ambito idrico provinciale e al futuro del servizio idrico nella città capoluogo vengono auspicate una collaborazione e un lavoro fianco a fianco tra amministrazione e sindacati per garantire il futuro dei lavoratori, il mantenimento delle professionalità e del know how acquisiti negli anni. Il settore è peraltro, avviato verso la gestione pubblica del servizio idrico integrato con la possibilità di attingere alle risorse del recovery plan.