Covid, Rt stabile a 0,69: tutta Italia verso il bianco, tranne la Valle d'Aosta

L'Rt passa da 0,68 della scorsa settimana a 0,69, un lievissimo aumento che secondo gli esperti della cabina di regia fa giudicare ancora stabile l'indice di trasmissibilita' delle infezioni da Covid in Italia. Continua invece netta la riduzione dell'incidenza, uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure, che scende ancora a circa 16.7 casi ogni 100 mila abitanti aggiornato a ieri, rispetto a 25 di 7 giorni fa.

Oggi, intanto, è il giorno in cui tutta l'Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, avrà i requisiti per la zona bianca. L'Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati del monitoraggio settimanale e dopo la cabina di regia il ministro Speranza firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì 21 giugno. Analizzando l'unico parametro che serve per entrare in zona bianca, l'incidenza settimanale sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive, tutte le regioni sono candidate al passaggio da zona gialla a zona bianca. La Valle d'Aosta dovrà aspettare fino al prossimo 28 giugno.