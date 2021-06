Pachino, 7 anni per violenza sessuale: condanna definitiva per 71enne

Dovrà scontare 7 anni di reclusione per violenza sessuale neo confronti di una minorenne: si tratta di un 71enne di origine ragusana residente a Pachino, arrestato dalla Polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, a seguito di condanna definitiva.

L'anziano, già da aprile del 2018 era agli arresti domiciliari: la vicenda, che si è svolta a Pachino, risale al 2017, quando, a seguito di segnalazioni sull'uomo visto girare in auto con una ragazza e intrattenersi con la stessa giovane in un’associazione di volontariato e beneficenza, furono avviate le indagini, anche di tipo tecnico. Da qui l’emissione, da parte del Gip del Tribunale di Siracusa, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente mutata in arresti domiciliari.

Nei giorni scorsi la sentenza definitiva che ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dai difensori dell'uomo che è stato condotto in carcere.