Cassibile, strettoia tra via della Madonna e via Eumenidi: causa di ingorghi e incidenti

Eliminare la strettoia esistente nel collegamento viario Cassibile Fontane Bianche all’altezza tra Via della Madonna e Via Eumenidi.

La richiesta al sindaco di Siracusa arriva dal Circolo Bartolo Implatini di Fratelli D’Italia.

"La problematica - si legge nella nota - è già stata segnalata nel 2013 quando il Consiglio Comunale aveva deliberato per la presa in carico della strada in allo scopo di allargare il tratto stradale e consentire il regolare transito delle autovetture senza creare ingorghi, incidenti e soprattutto senza ostacolare il passaggio della ambulanza di stanza a Fontane Bianche. L'obiettivo - conclude -è quello di rendere sicura e fluida la circolazione".