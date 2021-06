Il Mandala nell'universo bambino

“Il Mndala nell’universo bambino” di Daniela Respini e Gaspare Urso è un testo che avvicina i più piccoli all’arte del mandala. Comporre o colorare un cerchio, questo è un mandala, una tecnica di rilassamento e un mezzo per raggiungere la propria armonia, ottimo soprattutto nell’alleviare gli stati d’ansia, sia in campo terapeutico sia come forma di meditazione.

Trasformato in attività ludica, ha effetti benefici sullo stato psicofisico dei bambini così

straordinari che hanno spinto l’autrice ad approfondirne la conoscenza nell’ambito della psicologia

infantile. Il libro spiega le basi storiche, teoriche e soprattutto pratiche della mandalaterapia,

l’esperienza personale dell’autrice con bambini e adolescenti. A corredo, il libro contiene 22 mandala da colorare.

“Il mandala apparentemente si presenta come un gioco – spiega Daniela Respini - ci sono delle figure circolari geometriche

che i bambini sono invitati a colorare. Colorando il bambino impara a dare libero sfogo alla propria

creatività, ad aumentare la concentrazione. Aiuta i bambini a riconoscere i pensieri disfunzionali

che scatenano poi una sintomatologia sofferente. L’aspetto più importante è che il bambino,

sempre secondo una metodologia apparentemente ludica, impara l’introspezione, si approccia alla

meditazione acquisendo uno stile di vita orientato alla consapevolezza. Colorando il bambino si

rilassa, focalizzando la sua attenzione sui colori e sulle immagini, frena il flusso dei suoi pensieri e

delle sue emozioni più dolorose riacquistando equilibrio e stabilità”.

Per avvalorare ulteriormente l’utilità dello strumento nel libro è riportata la

testimonianza di due bambini che per anni hanno partecipato al laboratorio della Respini,

attraverso un’intervista che è stata curata da Gaspare Urso.

Daniela Respini, siciliana, psicologa clinica, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, si è

perfezionata in psiconcologia e mandalaterapia seguendo numerosi corsi negli Stati Uniti.

Formatore e docente in vari master e corsi rivolti al personale medico-sanitario, ha pubblicato

diversi lavori scientifici inerenti i mandala, tra cui Il mandala contro il cancro (Edizioni

Mediterranee). Vive e opera a Siracusa.

Gaspare Urso, giornalista del Giornale di Sicilia, è addetto stampa presso la Fondazione Inda.

Vive a Siracusa.