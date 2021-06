Siracusa, intimidazione a tabaccheria di via Piave: Confcommercio "Creiamo l’osservatorio sulla criminalità"

"Oggi dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo tutti insieme, attorno a chi subisce violenze come l’imprenditore di via Piave”.

A dirlo è il presidente provinciale di Confcommercio Elio Piscitello: "Creiamo subito l’osservatorio sulla criminalità (coinvolgendo le associazioni di categoria) e chiediamo di riprendere i fondi (con facilità nell’erogazione) per chi subisce atti di violenza. Non possiamo rischiare di cadere nel baratro degli anni ‘80-‘90. Dopo la pandemia - aggiunge Piscitello - abbiamo bisogno di ripartire e vendere la nostra città come un luogo sicuro e vivibile”.

Nei prossimi giorni il presidente di Confcommercio chiederà un incontro urgente al prefetto per esprimere nuovamente le proprie preoccupazioni e chiedere l’istituzione di un tavolo permanente sulla criminalità: "Ribadiremo la nostra disponibilità - conclude Piscitello - ad attuare il protocollo sulla sicurezza e la video sorveglianza, siglato più di un anno fa fra Confcommercio nazionale e il Ministero dell’Interno, mettendo a disposizione della città un sistema diffuso di videosorveglianza che potrebbe aiutare notevolmente le forze di polizia nella loro quotidiana attività di contrasto ai fenomeni criminali e garantire una maggiore sicurezza a tutti noi”.