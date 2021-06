Siracusa, al via l’operazione europea “Alcohol & Drugs” contro la guida in stato di ebbrezza

Al via l’Operazione europea “Alcohol & Drugs”, l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza alcolica organizzata da Roadpol.

Si tratta di un'attività di prevenzione, informazione e controllo, contro la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021 – 2030 che persegue l’obiettivo di dimezzare il numero di vittime da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.

Dal 16 al 22 giugno sono stati programmati controlli a tappeto con l’impiego delle pattuglie della Polizia Stradale sulle principali arterie stradali della provincia di Siracusa. In particolare domenica prossima, 20 giugno, si terrà una vera e propria maratona di controlli, anche mediante l’utilizzo dei dispositivi di controllo etilometrici, ai quali saranno sottoposti gli utenti alla guida.