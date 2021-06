Protocollo sul Welfare, intesa siglata tra Distretto 47 e sindacati

Intesa raggiunta sul Protocollo sul welfare tra il Distretto 47 e i sindacati.

"Si scrive un’altra importante pagina per la promozione di politiche di sostegno nella nostra provincia. Si consolida la cultura del fare mirando a potenziare il welfare pubblico come strumento funzionale per lo sviluppo economico e sociale.”

Così i segretari generali di Cgil e Spi Cgil, Cisl e Fnp Cisl e Uilp Uil e Uil Siracusa, Roberto Alosi e Valeria Tranchina, Vera Carasi e Vito Polizzi, Luisella Lionti ed Emanuele Sorrentino, commentano la firma del Protocollo con il sindaco di Augusta, comune capofila, Giuseppe Di Mare.

“È un modello di protocollo importante – aggiungono i segretari – Augusta e Melilli, i due comuni che compongono il Distretto, hanno deliberato formalmente la loro partecipazione al documento condiviso. Lo stesso sindaco Di Mare ha posto la sua firma anche per rappresentare la stessa Direzione generale dell’Asp di Siracusa.

Così come deciso negli altri distretti anche per il 47 sarà istituito un tavolo di lavoro permanente per analizzare gli obiettivi, monitorare le azioni, i processi e valutare i risultati raggiunti attraverso una mappatura reale e aggiornata del territorio che guardi ai bisogni delle categorie fragili.